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  • YYYYYYY XXXXXXX
    А они видимо из-за скудости своего ума не поняли нашего президента...Кандидат в канцле...
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    Опять немчура ПИЗ.....ЗАХОТЕЛА ! Повторения мать учения !Кандидат в канцле...

В Польше заявили об увеличении потерь в ВСУ

В Польше заявили об увеличении потерь в ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с увеличением потерь и не успевают их восполнять. Состояние украинских войск оценил военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка, его слова передает CNN.

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