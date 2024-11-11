В Польше заявили об увеличении потерь в ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с увеличением потерь и не успевают их восполнять. Состояние украинских войск оценил военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка, его слова передает CNN.
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