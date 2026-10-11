❗️🗺По части масштабной военно-технической поддержки ВСУ со стороны США всё идёт по прежнему плану. Военно-транспортный Boeing 747-4B5F авиакомпании Kalitta Air (позывной CMB350, бортовой номер N701CK) ночью выполнил очередной рейс по маршруту Дувр (KDOV) - Жешув (EPRZ) по контракту с транспортным командованием США, Air Mobility Command (AMC) USTRANSCOM с военным грузом в интересах ВСУ на основе текущих программ США (включая пакет USAI) и механизм отгрузки вооружений в рамках программы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List).