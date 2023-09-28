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Военное обозрение

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Российская пилотируемая и беспилотная авиация нанесла серию ударов по объектам противника в районе Купянска, Измаила, а также в Винницкой, Кировоградской и Николаевской областях

Российская пилотируемая и беспилотная авиация нанесла серию ударов по объектам противника в районе Купянска, Измаила, а также в Винницкой, Кировоградской и Николаевской областях

Фото носит иллюстрационный характер Вооружённые силы России продолжают атаки объектов противника в тыловых районах.

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