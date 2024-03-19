Сочинские оперативники раскрыли кражу из частного домовладения В отдел полиции Адлерского района Сочи с сообщением о краже обратился местный житель.
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Сочинские оперативники раскрыли кражу из частного домовладения В отдел полиции Адлерского района Сочи с сообщением о краже обратился местный житель.