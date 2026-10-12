Саудовская Аравия: Oman Air объявила, что полеты в и из международного аэропорта имени короля Халида (RUH/OERK) в Эр-Рияде снова отменены до 13 октября после закрытия аэропорта из-за ракетных ударов йеменских хуситов по терминалу.