Встреча с Зеленским – "черная метка" не только для мировых лидеров, но и для ВСУ и наемников. Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Associated Press/East News.
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