OpenAI пока не побудет подавать в суд на DeepSeek OpenAI «не планирует» подавать в суд ...

OpenAI пока не побудет подавать в суд на DeepSeekOpenAI «не планирует» подавать в суд на китайскую компанию DeepSeek на фоне ранее озвученных подозрений Microsoft и OpenAI в отношении последней в том, что она могла использовать их данные для обучения своей нейросети R1.
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