Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Депутаты от правящей партии встретили Новый год на Мальдивах за 6 млн. рублей. А как же рассказы о патриотизме?

Депутаты от правящей партии встретили Новый год на Мальдивах за 6 млн. рублей. А как же рассказы о патриотизме?

Интересная жизнь с Vera Star Новогодние праздники подходят к концу, и в сети начала потихоньку вылазить информация о том, где наши чиновники и депутаты провели зимние каникулы.

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Комментарии
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леонид рыбаков
ЕСЛИ ИДЕТ ВОЙНА И ДЕПУТАТЫ ВЕСЕЛЯТСЯ ПО ВСЕМУ МИРУ ТО ТОГДА У НИХ ВОЙНА ЭТОТ  БИЗНЕС НА КРОВИ НАШЕЙ
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51 мин.
виктор бажинов
Не на много отличаются от участников голой вечеринки
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43 мин.
ГС
Галина Соколова
Всех этих Мальдивских депутатов необходимо срочно убрать! Не порядок!? Вообще Дума ни к чему, все депутаты заевшиеся, а о делах для народа от них не слышно!?
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13 мин.

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