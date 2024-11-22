В школе Останкинского района прошла большая благотворительная акция

В школе №1554 прошла благотворительная акция, в рамках которой дошкольники, младшие школьники, ученики средней и старшей школы, а также активисты и педагогический коллектив собрали большое количество корма, поводков, подстилок и игрушек для бездомных животных приюта «Искра».
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