За порядком в городе проследит Дмитрий Ярцев

На выходных организовано дежурство сотрудников администрации города Тулы. Сегодня, 4 ноября, дежурный – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрий Ярцев.
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