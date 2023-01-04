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Швейцария не поставляла Ирану детали беспилотников — пресс-секретарь SECO

Швейцария не поставляла Ирану детали беспилотников — пресс-секретарь SECO

Швейцария не продавала Ирану детали беспилотников, Тегеран мог теоретически сам приобрести их на мировом рынке, заявил пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш 4 января сообщает РИА Новости.

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