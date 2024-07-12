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Царьград

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Белая книга обороны: Япония не считает, что Россия потеряла военную мощь на Украине

Белая книга обороны: Япония не считает, что Россия потеряла военную мощь на Украине

В ежегодном докладе по обороне Японии отсутствуют слова о потере Россией военной мощи по время конфликта с Украиной.

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