Мишустин рассказал о финансировании нацпроектов технологического лидерства

Успех в технологическом лидерстве даст возможность укрепить суверенитет России в условиях беспрецедентных санкций заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин открывая стратегическую сессию о технологическом лидерстве, 3 декабря сообщает Правительства Российской Федерации на официальном сайте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии