‼ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ‼ Уважаемые друзья, информируем вас о том,что 26 апреля в Кинотеатре РОДИНА плановое отключение электроэнергии.
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‼ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ‼ Уважаемые друзья, информируем вас о том,что 26 апреля в Кинотеатре РОДИНА плановое отключение электроэнергии.