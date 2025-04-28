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Жители Красноярского края объединяются, чтобы помогать участникам СВО

Жители Красноярского края объединяются, чтобы помогать участникам СВО

В Законодательном Собрании набрал обороты масштабный проект «Год защитника Отечества». Патриотический форум Участниками патриотического форума «Родину защитим — традиции сохраним!», который прошел в Абане, стали более 250 человек.

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