Россия закрепилась на позиции четвертой экономики мира

Россия в прошлом году закрепилась на позиции четвертой экономики мира с рекордными $6,94 трлн ВВП и осталась в числе пяти стран, которые внесли наибольший вклад в прирост глобального ВВП по паритету покупательной способности, из данных Международного валютного фонда и собственных расчетов РИА Новости.