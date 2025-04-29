Россия закрепилась на позиции четвертой экономики мира

Россия в прошлом году закрепилась на позиции четвертой экономики мира с рекордными $6,94 трлн ВВП и осталась в числе пяти стран, которые внесли наибольший вклад в прирост глобального ВВП по паритету покупательной способности, из данных Международного валютного фонда и собственных расчетов РИА Новости.
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