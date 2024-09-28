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В Австралии судят мужчину, который скормил курицу аллигатору

В Австралии судят мужчину, который скормил курицу аллигатору

В Австралии мужчина бросил курицу в загон для аллигаторов и попал под суд. Об этом пишет 9 News. Как сообщается, 58-летний Питер Смит признал себя виновным в жестоком обращении с животными при отягчающих обстоятельствах.

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