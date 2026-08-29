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За рулем

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Эксперт разрушил миф: езда «внатяг» убивает двигатель быстрее, чем 4000 об/мин

Эксперт разрушил миф: езда «внатяг» убивает двигатель быстрее, чем 4000 об/мин

Многие водители уверены: чем ниже обороты двигателя, тем дольше он прослужит. Однако это убеждение не совсем верно.

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