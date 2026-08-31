Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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Французы дестабилизируют Западную Африку. Приходится вмешиваться Африканскому корпусу МО РФ

Французы дестабилизируют Западную Африку. Приходится вмешиваться Африканскому корпусу МО РФ

Французы дестабилизируют Западную Африку. Приходится вмешиваться Африканскому корпусу МО РФ 29 августа в столице Нигера г.

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