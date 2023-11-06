Лолита отчитала Черникову за неуважение к шоу «Суперстар!»: «А по какому праву 2 дня вас искал НТВ? Это я называю хамством!»

Ведущая Лолита Милявская в последнем выпуске шоу «Суперстар!» решила уведомить публику и членов жюри о том инциденте, виной которого стала одна из участниц проекта Лариса Черникова, так как посчитала это справедливым.
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