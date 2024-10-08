Харрис не хочет встречаться с Путиным для обсуждения Украины без участия Киева

За месяц до выборов президента США Камала Харрис рассказала, почему не будет встречаться с Владимиром Путиным для обсуждения мира на Украине, как США будут конкурировать с Китаем и кого она считает главным противником Америки.
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