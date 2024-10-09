Полицейские и общественники организовали патриотические уроки, посвящённые Дню освобождения Краснодарского края

Полицейские совместно с представителями Общественного совета при ОМВД России по городу Геленджику Юлией Соболевой и Ириной Исуповой провели серию тематических уроков, посвященных 81-ой годовщине освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.