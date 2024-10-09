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Закон, порядок, государство

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Полицейские и общественники организовали патриотические уроки, посвящённые Дню освобождения Краснодарского края

Полицейские и общественники организовали патриотические уроки, посвящённые Дню освобождения Краснодарского края

Полицейские совместно с представителями Общественного совета при ОМВД России по городу Геленджику Юлией Соболевой и Ириной Исуповой провели серию тематических уроков, посвященных 81-ой годовщине освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

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