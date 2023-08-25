Девчонки, нужно ли тратить на себя деньги ??

Вера Федорова В словаре Даля указано, что слово «тратить» нередко употребляется в значении тратить даром, попусту. А тратить деньги не нужно ни на кого и ни на что. Поэтому, мне ближе, наверное, "расходовать")). А расходовать необходимо всегда осмотрительно и с умом, вне зависимости от того, замужем ты или нет.

Элина Морозова Сожитель-это НИКТО. И вы ему ничего не должны.