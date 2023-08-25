Раньше мне было очень приятно тратить на себя деньги : на маникюр , ресницы, платьица ( я не говорю там о баснословных суммах , пара тысяч , как у всех ) .
Девчонки, нужно ли тратить на себя деньги ??
Комментарии
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Вера Федорова
В словаре Даля указано, что слово «тратить» нередко употребляется в значении тратить даром, попусту. А тратить деньги не нужно ни на кого и ни на что. Поэтому, мне ближе, наверное, "расходовать")). А расходовать необходимо всегда осмотрительно и с умом, вне зависимости от того, замужем ты или нет.
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11 час.
Элина Морозова
Сожитель-это НИКТО. И вы ему ничего не должны.
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10 час.
А
Александр24
Какая семья? Где вы её видите? Предложи ему пойти в ЗАГС и всё сразу станет на свои места. Нет? Уходи без сожаления - не трать время на эти бляд....е "отношения" - добром не кончится, а редчайшие случаи счастливого сожительства не делают погоды. Ну а залогом крепкой семьи является только общий бюджет вне зависимости от заработка её членов и никак иначе.
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9 час.
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