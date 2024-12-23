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Крымская газета

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В Чёрном море произошёл массовый выброс дельфинов: причиной гибели 10 азовок может быть разлив мазута.

В Чёрном море произошёл массовый выброс дельфинов: причиной гибели 10 азовок может быть разлив мазута.

В Новороссийске сегодня были обнаружены очевидцами 8 свежих тел азовок, 6 на берегу, 2 в воде без внешних видимых следов мазута.

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