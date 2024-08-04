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О профилактическом поиске миллиардеров в среде госслужащих

О профилактическом поиске миллиардеров в среде госслужащих

КВАДРАТУРА  КРУГА Вот читаю я новость об очередном зам. главы областного МЧС, у которого (внезапно!) нашли 250 миллионов, 50 квартир и 20 автомобилей.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Ранее, худо-бедно этим занималась прокуратура. СЕЙЧАС - ни КТО! Планомерно уничтожили &quot;Око Государево&quot;! И ВДРУГ вшивый мент набил трешку в центре Москвы от пола до потолка баксиками и евриками....
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Maxim
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Maxim
Хороший, толстый хрюн, кайлом помашет - в урановой шахте..
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