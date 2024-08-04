КВАДРАТУРА КРУГА Вот читаю я новость об очередном зам. главы областного МЧС, у которого (внезапно!) нашли 250 миллионов, 50 квартир и 20 автомобилей.
О профилактическом поиске миллиардеров в среде госслужащих
Комментарии
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Александр Николаевич
Ранее, худо-бедно этим занималась прокуратура. СЕЙЧАС - ни КТО! Планомерно уничтожили "Око Государево"! И ВДРУГ вшивый мент набил трешку в центре Москвы от пола до потолка баксиками и евриками....
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45 мин.
Maxim
Только не на Магадан.. Енто - мне не по годам: я пока туда доеду, опасаюсь - дуба дам..
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35 мин.
Maxim
Хороший, толстый хрюн, кайлом помашет - в урановой шахте..
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