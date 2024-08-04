О профилактическом поиске миллиардеров в среде госслужащих

Александр Николаевич

Ранее, худо-бедно этим занималась прокуратура. СЕЙЧАС - ни КТО! Планомерно уничтожили "Око Государево"! И ВДРУГ вшивый мент набил трешку в центре Москвы от пола до потолка баксиками и евриками....