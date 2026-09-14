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Евродепутат: конфликт на Украине обходится странам ЕС в миллиарды евро

Евродепутат: конфликт на Украине обходится странам ЕС в миллиарды евро

IMAGO/Steinach/TASS Поддержка Украины обходится Евросоюзу в миллиарды евро, из-за чего внутренние проблемы стран объединения остаются без должного финансирования, сообщил РИА Новости депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер 14 сентября.

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