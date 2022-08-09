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Серена Уильямс: «Я люблю играть, но не могу заниматься этим вечно. Я приближаюсь к свету в конце тоннеля»

23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс ответила, сколько еще будет играть в туре. Накануне она выиграла матч впервые с «Ролан Гаррос»-2021.

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