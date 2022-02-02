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Крайдер сделал дубль в матче с «Флоридой» и единолично возглавил гонку снайперов с 33 голами. У Драйзайтля – 31, у Овечкина и Мэттьюса – по 29

Форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (5:2) и был признан его первой звездой.

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