В Госдепе разочаровали европейцев: Угроза дефицита газа сохранится надолго

В Госдепе выступили с плохими новостями для всей Европы. Речь снова зашла об угрозе дефицита газа.Несмотря на то, что европейские лидеры кричат о независимости от газовых ресурсов, в ближайшие несколько лет для них сохранится угрозы дефицита газа.