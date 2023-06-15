Царьград

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В Госдепе разочаровали европейцев: Угроза дефицита газа сохранится надолго

В Госдепе разочаровали европейцев: Угроза дефицита газа сохранится надолго

В Госдепе выступили с плохими новостями для всей Европы. Речь снова зашла об угрозе дефицита газа.Несмотря на то, что европейские лидеры кричат о независимости от газовых ресурсов, в ближайшие несколько лет для них сохранится угрозы дефицита газа.

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