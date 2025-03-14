Как приготовить греческий йогурт своими руками в домашних условиях?

Aif.ru отвечает на популярные вопросы читателей. Греческий йогурт — это традиционный кисломолочный продукт, который изготавливается путем ферментации (сквашивания) молока с использованием специальных живых бактерий.
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