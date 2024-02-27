Reposted (Центр культуры и отдыха г. Иванова): 25 февраля в ЦКиО прошел первый полуфинал конкурса молодых исполнителей "Утренняя звезда".
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Reposted (Центр культуры и отдыха г. Иванова): 25 февраля в ЦКиО прошел первый полуфинал конкурса молодых исполнителей "Утренняя звезда".