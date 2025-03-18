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Царьград

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Израиль усиливает военное давление: ответ на действия в регионе

Израиль усиливает военное давление: ответ на действия в регионе

Израиль увеличивает интенсивность военных операций, стремясь усилить давление на ХАМАС. Канцелярия премьер-министра подтвердила начало нового этапа действий на фоне сложной ситуации в регионе.

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