МОК: новых рекомендаций по допуску России на ОИ-2024 не будет

Россияне будут допущены в индивидуальном порядке.фото: olympics.com--> Рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на летние Олимпийские игры в Париже, опубликованные 8 декабря прошлого года, являются окончательными.