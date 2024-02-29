МОК: новых рекомендаций по допуску России на ОИ-2024 не будет

Россияне будут допущены в индивидуальном порядке.фото: olympics.com--> Рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на летние Олимпийские игры в Париже, опубликованные 8 декабря прошлого года, являются окончательными.
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