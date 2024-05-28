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Закон, порядок, государство

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В Подмосковье герои СВО научили участников Всероссийского юнармейского форума навыкам тактической медицины, инженерной подготовки и управлению дронами

В Подмосковье герои СВО научили участников Всероссийского юнармейского форума навыкам тактической медицины, инженерной подготовки и управлению дронами

В ходе Форума с юнармейцами проведены практические занятия и мастер-классов по управлению FPV-дронами, инженерной и физической подготовке, тактической медицине, скалолазанию и лазертагу.

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