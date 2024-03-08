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Военное обозрение

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Глубинное государство и Русский мир: война до победного конца

Глубинное государство и Русский мир: война до победного конца

Осознали ли мы ошибки 90-х? Или все, что происходит, есть попытка продать нам новое издание сырьевой экономики, «обернутой» в патриотизм? Судьба коснулась России и своей мощной рукой исторгает нас от лап Запада.

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