В Астраханской области три сельских ФАПа получили лицензии на осуществление деятельности

В этом году в регион завезут модульные конструкции еще 14 лечебно-профилактических учреждений. В конце прошлого года в регионе были введены эксплуатацию три модульных фельдшерско-акушерских пункта - в селе Ушаковка Черноярского района, селе Фунтово-2 и поселке Садовый Приволжского района.