Минобороны рассказало о бойце, оказавшем помощь в бою более чем 12 сослуживцам

В Минобороны России рассказали о рядовом Денисе Пирогове, который оказал первую медицинскую помощь более чем 12 военным прямо во время боя, организовал их эвакуацию, а после ещё и БМП ВСУ подбил из гранатомёта.
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