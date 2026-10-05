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Де’Аарон Фокс о поражении в финале НБА: «Мне кажется, у меня есть дар – я умею двигаться дальше»

Де’Аарон Фокс признался, что в течение двух месяцев после поражения « Сан-Антонио » в финале НБА позволял себе переживать неудачу, однако затем решил оставить ее в прошлом.

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