На трассе М-3 закроют съезд в сторону Боровска

С 12 октября на 91-м километре трассы М-3 в Калужской области временно изменится схема движения. Как сообщили в "Автодоре", в рамках реконструкции дороги закроют съезд на развязке в сторону Боровска.
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