Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Марина Свобода
    какой-то маразм. 1 сентября как и последний звонок - это символы, праздники. И как бы я лично не относилась к школе, ...Цветы раздора: Ак...
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Об этом пока не хотят говорить...

Об этом пока не хотят говорить...

Враг топчет русскую землю… Но это далеко не тот враг, что топтал ее 80 лет назад. Этот враг еще страшнее того, он коварен и беспощаден, этот враг тоже русский, только потерявший память.

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Комментарии
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Борис Сторублевцев
Обоснуй !!!???
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16 час.
Виктор Шилин
Твари поганые, хохлопидоры
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13 час.
Юлия Белова
&quot;Вселить ужас, потому что &quot;война у порога&quot;? Это надо нас совсем  не знать. Если у порога - ну что ж... сами пришли, никто не звал...
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8 час.

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