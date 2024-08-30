Враг топчет русскую землю… Но это далеко не тот враг, что топтал ее 80 лет назад. Этот враг еще страшнее того, он коварен и беспощаден, этот враг тоже русский, только потерявший память.
Об этом пока не хотят говорить...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Борис Сторублевцев
Обоснуй !!!???
Ответить
16 час.
Виктор Шилин
Твари поганые, хохлопидоры
Ответить
13 час.
Юлия Белова
"Вселить ужас, потому что "война у порога"? Это надо нас совсем не знать. Если у порога - ну что ж... сами пришли, никто не звал...
Ответить
8 час.
Свежие комментарии