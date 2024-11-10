В Москве выставили на продажу новый ВАЗ-2109, который не ставился на учет

В Москве выставили на продажу ВАЗ-2109 1997 года в состоянии «капсулы времени». Автомобиль не проходил предпродажную подготовку, поэтому лишен установленных зеркал заднего вида и стеклоочистителей (они прилагаются в комплекте) и не был зарегистрирован, что подтверждает отсутствие номеров.
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