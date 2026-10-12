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Ушла из жизни заместитель директора лицея №22 в Орле Ольга Иванцова

Ушла из жизни заместитель директора лицея №22 в Орле Ольга Иванцова

11 октября на 65-м году жизни не стало Ольги Михайловны Иванцовой — заместителя директора, учителя русского языка и литературы лицея №22.

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