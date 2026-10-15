С многофункциональной подставкой, двумя портами DisplayPort 1.4 и двумя HDMI 2.0 Xiaomi представила игровой монитор Redmi Monitor G27Q 240Hz 2026 Standard Edition с 27-дюймовой матрицей Fast IPS c разрешением 2K и частотой обновления 240 Гц.
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