РИАН: пленный ВСУ Доний назвал стоимость справки об инвалидности на Украине

Стоимость документов подтверждающих инвалидность и позволяющих избежать мобилизации на территории киевского режима составляет $ 4–8 тыс, рассказал украинский военнопленный Александр Доний в беседе с издание «РИА Новости».
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