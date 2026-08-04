Глава Союза страховщиков Евгений Уфимцев рассказал о своем отношении к творчеству Эриха Марии Ремарка

Евгений Уфимцев, президент Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков и Национального союза страховщиков ответственности, в эфире Радио РБК порекомендовал слушателям прочитать роман немецкого писателя Эриха Марии Ремарка «Черный обелиск».
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