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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Колосков об извинениях Инфантино за план продажи прав на ЧМ: «Его сущность как была диктаторской, так и останется. Он понимает, что запахло жареным, временно отступил»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о Джанни Инфантино . Ранее президент ФИФА принес извинения за планы продать часть прав на чемпионат мира.

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