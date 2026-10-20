Требования к таможенному оформлению текстиля в России становятся более детализированными: при ввозе специализированных тканей и изделий важно правильно определить код ТН ВЭД, состав и назначение товара, а также заранее проверить требования к разрешительным документам.
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