Омский аэропорт обратился к пассажирам рейсов южных направлений

Администрация омского аэропорта обратилась к обладателям авиабилетов на рейсы в или из аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты в период до 2 марта включительно.