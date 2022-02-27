gorod55

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Омский аэропорт обратился к пассажирам рейсов южных направлений

Омский аэропорт обратился к пассажирам рейсов южных направлений

Администрация омского аэропорта обратилась к обладателям авиабилетов на рейсы в или из аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты в период до 2 марта включительно.

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