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«Локо» может выпустить акции клуба и передать болельщикам: «Интересная тема, поизучаем»

«Локо» может выпустить акции клуба и передать болельщикам: «Интересная тема, поизучаем»

Председатель совета директоров «Локомотива» высказался о бюджете клуба. — Обсуждают ли внутри РЖД сокращение бюджета, переформатирование или передачу акций болельщикам? Возможна ли такая практика с «Локомотивом»? — «Локомотив» имеет стабильный бюджет, который на протяжении ряда лет не увеличивается и в обозримом будущем увеличиваться не будет.

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