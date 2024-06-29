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Врач: важно сформировать правильные привычки в питании детей как можно раньше

Врач: важно сформировать правильные привычки в питании детей как можно раньше

Эксперт рынка НТИ «Хелснет» (HealthNet), директор института профилактической медицины СамГМУ, главный внештатный диетолог Минздрава Самарской области Ольга Сазонова рассказала в беседе с RT, как правильно формировать пищевые привычки у детей.

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