Врач: важно сформировать правильные привычки в питании детей как можно раньше

Эксперт рынка НТИ «Хелснет» (HealthNet), директор института профилактической медицины СамГМУ, главный внештатный диетолог Минздрава Самарской области Ольга Сазонова рассказала в беседе с RT, как правильно формировать пищевые привычки у детей.
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